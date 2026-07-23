Tesla Model 3 Performance Satışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tesla Model 3 Performance Satışta

Tesla Model 3 Performance Satışta
23.07.2026 02:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tesla, Nisan 2024'te 510 beygir gücündeki Model 3 Performance'ı tanıttı.

Tesla Model 3 Performance, Nisan 2024'te ABD'de satışa sunuldu. Araç, standart versiyona göre belirgin mekanik güncellemeler içeriyor: 510 beygir güç, 2,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma, değişken amortisörler, adaptif süspansiyon, büyütülmüş fren diskleri, karbon fiber rüzgarlık ve 20 inç dövme jantlar.

Marka, aracın süper otomobil seviyesindeki performansını vurgulamak için bagaj kapağında bir yıldız patlaması amblemi kullanıyor. Bu simge, Elon Musk'ın çocukluğundan beri ilham aldığı 1987 yapımı 'Spaceballs' filmine bir gönderme. Musk, bu filmi bir belgesel gibi gördüğünü ve iş anlayışını oradan öğrendiğini belirtiyor.

Önceden Model S'te kullanılan 'Ludicrous' ve 'Plaid' terimlerine benzer şekilde, bu amblem sadece bagaj kapağında değil, havalandırmalı spor koltukların dikişlerinde de yer alıyor. Ayrıca, resmi mağazada satılan kapı altı projektörleri de bu özel simgeyi zemine yansıtarak popüler kültür bağını güçlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla Model 3 Performance Satışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’ye yayılıyor Dev etçil çekirgeler Başkent’te görüldü Türkiye'ye yayılıyor! Dev etçil çekirgeler Başkent'te görüldü
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti

22:04
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi’nin takımı arkadaşı oldu
İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
21:58
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak
19:50
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 02:53:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Tesla Model 3 Performance Satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.