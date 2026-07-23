Tesla Model 3 Performance Satışta

Tesla Model 3 Performance, Nisan 2024'te ABD'de satışa sunuldu. Araç, standart versiyona göre belirgin mekanik güncellemeler içeriyor: 510 beygir güç, 2,9 saniyede 0-100 km/s hızlanma, değişken amortisörler, adaptif süspansiyon, büyütülmüş fren diskleri, karbon fiber rüzgarlık ve 20 inç dövme jantlar.

Marka, aracın süper otomobil seviyesindeki performansını vurgulamak için bagaj kapağında bir yıldız patlaması amblemi kullanıyor. Bu simge, Elon Musk'ın çocukluğundan beri ilham aldığı 1987 yapımı 'Spaceballs' filmine bir gönderme. Musk, bu filmi bir belgesel gibi gördüğünü ve iş anlayışını oradan öğrendiğini belirtiyor.

Önceden Model S'te kullanılan 'Ludicrous' ve 'Plaid' terimlerine benzer şekilde, bu amblem sadece bagaj kapağında değil, havalandırmalı spor koltukların dikişlerinde de yer alıyor. Ayrıca, resmi mağazada satılan kapı altı projektörleri de bu özel simgeyi zemine yansıtarak popüler kültür bağını güçlendiriyor.