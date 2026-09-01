Tesla'nın FSD'li araçları Avrupa'da 4,1 kat daha az kazaya karıştı, 27 üyenin onayı 6 Ekim'de oylanabilir - Son Dakika
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Tesla'nın FSD'li araçları Avrupa'da 4,1 kat daha az kazaya karıştı, 27 üyenin onayı 6 Ekim'de oylanabilir

Tesla\'nın FSD\'li araçları Avrupa\'da 4,1 kat daha az kazaya karıştı, 27 üyenin onayı 6 Ekim\'de oylanabilir
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Tesla, tam otonom sürüş (FSD) teknolojisinin izin verildiği beş Avrupa ülkesinde manuel kullanılan araçlara kıyasla 4,1 kat daha az kazaya karıştığını açıkladı. Şirketin verilerine göre, Nisan-Ağustos döneminde 100 milyon km'lik sürüşte FSD'li araçlar otoyollarda 3, diğer yollarda 9 kazaya karışırken, manuel kullanılan araçlarda bu sayılar 137 ve 490 oldu.

Tesla, Salı günü yaptığı açıklamada, tam otonom sürüş (FSD) teknolojisinin izin verildiği beş Avrupa ülkesinde, manuel kullanılan Tesla araçlarına kıyasla 4,1 kat daha az kazaya karıştığını bildirdi. Bu açıklama, AB'nin daha geniş kullanım onayı oylaması öncesinde artan lobi çabalarının bir parçası.

Hollanda, Nisan ayında Tesla'nın FSD sistemine geçici onay veren ilk Avrupa ülkesi olmuştu. Bunu Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya izledi. Tesla, bulgularının bu beş ülkede Nisan- Ağustos döneminde toplanan 100 milyon km'den fazla sürüş verisine dayandığını söyledi. FSD donanımlı araçlar otoyollarda üç, diğer yollarda dokuz kazaya karışırken, manuel kullanılan araçlarda bu sayılar sırasıyla 137 ve 490 oldu.

Reuters daha önce Tesla'nın Avrupa düzenleyicilerine sunduğu güvenlik istatistiklerinin uzmanlarca geçersiz karşılaştırmalara dayandığını ve sistemin güvenliği hakkında yanıltıcı izlenim yaratabileceğini bildirmişti. Tesla, bu rapor için Reuters'in ayrıntılı sorularını yanıtlamadı.

Tesla ayrıca Salı günü web sitesinde açık kaynaklı bir güvenlik paneli yayınladı ve bunun Nisan ayında AB üyesi ülke düzenleyicileriyle paylaşıldığını söyledi. Şirket, 'Potansiyel AB genelinde onay oylaması öncesinde, Hollanda onayını desteklemek için kullanılan kilit kanıtlardan birini açık kaynaklı hale getirmeye karar verdik' dedi.

Tesla, AB düzenleyicilerini FSD teknolojisinin daha geniş kullanımını onaylamaya çağırdı ve oylamanın 6 Ekim'de yapılabileceğini söyledi. Onay için 27 üye ülkenin en az 15'inin ve nüfusun en az %65'inin desteği gerekiyor. ABD'li elektrikli araç üreticisi, FSD onayının Avrupa'daki satışları artırmanın anahtarı olduğunu söylüyor. Salı günü tescil verileri, Tesla'nın Avrupa'daki satışlarında karışık bir tablo gösterdi.

Onay süreci, Hollanda yol otoritesi RDW dahil Avrupa düzenleyicilerinin FSD onayını destekleyen güvenlik verilerini yayınlamayı reddetmesi ve bunun ticari açıdan hassas bilgi olduğunu söylemesi nedeniyle şeffaflık eksikliği nedeniyle eleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Ağustos, 6 Ekim, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın FSD'li araçları Avrupa'da 4,1 kat daha az kazaya karıştı, 27 üyenin onayı 6 Ekim'de oylanabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla'nın FSD'li araçları Avrupa'da 4,1 kat daha az kazaya karıştı, 27 üyenin onayı 6 Ekim'de oylanabilir - Son Dakika
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