Tesla'nın Robotaksi Planı İzin Darbesi Aldı - Son Dakika
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Tesla'nın Robotaksi Planı İzin Darbesi Aldı

Tesla\'nın Robotaksi Planı İzin Darbesi Aldı
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Tesla, Las Vegas'ta 5.000 araç için başvuruda bulundu; ancak yalnızca 10 araç onaylandı.

Tesla'nın Las Vegas'ta 5.000 sürücüsüz taksi işletme planı, eyalet yetkililerinin yalnızca 10 aracın onayını vermesiyle büyük bir darbe aldı. Nevada Ulaştırma Otoritesi, Tesla Robotaxi, LLC'nin başvurusunu 27 Temmuz'da kabul etti ancak filoyu 10 araçla sınırlandırdı. Araçlar yalnızca Las Vegas Strip koridorunda ve saatte en fazla 45 mil hızla çalışabilecek. Ayrıca şirket, havaalanı orijinal başvuruda yer almasına rağmen Harry Reid Uluslararası Havaalanı'ndan yolcu alamayacak. Filonun veya operasyon alanının genişletilmesi için ek eyalet onayı gerekecek.

İzin koşulları arasında araçların açıkça 'robotaksi' olarak etiketlenmesi ve yolcuların sürücüsüz araçta oldukları konusunda bilgilendirilmesi de var. Teslalar, seyahatler sırasında 'uygun insan gözetimi' şartına tabi olacak; ancak bu gözetimin araç içinde bir güvenlik sürücüsü mü yoksa uzaktan izleyiciler mi gerektirdiği belirsizliğini koruyor. Düzenleyiciler, neden 5.000 araç yerine yalnızca 10 araca onay verdiklerine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Tesla, Las Vegas'ta bu alanda ilk değil. Zoox, Strip'te ücretli robotaksi hizmetini başlatmış durumda ve şu anda yaklaşık 50 aracı bulunuyor. Zoox, Mayıs 2025'te geçici Nevada onayıyla ücretsiz yolculuklar sunduktan sonra federal onay alarak ücretli hizmete geçti. Ücretlerin geleneksel yolculuk çağırma hizmetleriyle rekabetçi olması ve Harry Reid Uluslararası Havaalanı, Sphere ve T-Mobile Arena gibi yerlere konum tabanlı ücretler eklenmesi bekleniyor. Waymo ve Uber'in başvuruları ise Nevada Ulaştırma Otoritesi tarafından değerlendirilmeyi bekliyor.

Tesla'nın sınırlı Vegas filosu, diğer şehirlerdeki kademeli genişlemesiyle de uyumlu. Şirket, Austin, Dallas ve Houston'da otonom yolculuklar sunuyor ve operasyonlarını anında büyük ölçekli bir dağıtım yerine adım adım genişletiyor. Tesla'nın kendi başvuruları, Las Vegas dahil yeni pazarlara girmeye hazırlandığını gösteriyor. Şirket, güvenlik doğrulamasını robotaksi filosunu genişletme hızını sınırlayan ana etkenlerden biri olarak gösteriyor.

Tesla ayrıca yeni nesil FSD v15 yazılımını geliştiriyor; bu yazılımın daha büyük bir robotaksi dağıtımıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yazılımın 2026 sonlarında veya 2027 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor, erken sürümler ise mevcut robotaksi filosunda test ediliyor. Öte yandan, direksiyon simidi ve pedalları olmayan Cybercab için federal güvenlik gereksinimlerinden muafiyet başvurusu yapılmadı. Bu nedenle Cybercab'in kamuya açık yollarda kullanılabilmesi için öncelikle federal kurallara uyum sağlaması gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın Robotaksi Planı İzin Darbesi Aldı - Son Dakika

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