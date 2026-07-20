Tesla, Otonom Sürüşü Kişiselleştiriyor

Tesla, tam otonom sürüş yazılımını sürücülere göre kişiselleştirmeye hazırlanıyor. Elon Musk, araçların kullanıcı müdahalelerini hatırlayıp kişisel tercihlere göre şekilleneceğini doğruladı.

Sistem, sürücünün hızlı şerit değiştirme, rota alışkanlıkları ve garaj girişleri gibi davranışlarını öğrenecek. Ancak güvenlik uzmanları, agresif sürüş gibi tehlikeli alışkanlıkların yapay zeka tarafından nasıl filtreleneceği konusunda endişeli.