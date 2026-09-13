Tesla, Roadster lansmanı için 1 Ekim'e geri sayım başlattı - Son Dakika
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Tesla, Roadster lansmanı için 1 Ekim'e geri sayım başlattı

Tesla, Roadster lansmanı için 1 Ekim\'e geri sayım başlattı
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Tesla, web sitesinde 1 Ekim'de yeni nesil Roadster'ın lansmanına işaret eden bir geri sayım yayımladı. Şirket, 2017'de tanıttığı spor otomobilinde teslimatları 2020'ye ertelemiş ancak program defalarca ertelenmişti.

Tesla, cumartesi günü web sitesinde 1 Ekim'de Roadster'ın lansmanını işaret eden bir geri sayım yayımladı. Bu, elektrikli araç üreticisinin orijinal spor otomobilinin yeni nesil versiyonunu ilk kez tanıtmasından yaklaşık on yıl sonra geldi.

Şirket, sosyal medya platformu X'te "Go for launch" ifadesini "10.01" tarihini gösteren bir grafikle birlikte paylaştı. The Information, ağustos ayında Tesla'nın yeniden tasarlanmış Roadster'ı o ay içinde tanıtmayı planladığını bildirmişti.

Habere göre etkinlikte SpaceX ile işbirliği içinde geliştirilen soğuk gaz iticileriyle donatılmış sınırlı üretim bir versiyonun gösterimi yapılabilir. Gösterimin Teksas, McGregor'daki SpaceX test tesisinde yapılması bekleniyor. Tesla yeni nesil Roadster'ı ilk kez 2017'de tanıtmış ve teslimatların 2020'de başlayacağını söylemişti, ancak program defalarca ertelendi.

Bu gelişme, elektrikli araç üreticisinin geçen hafta Teksas, Austin'in sınırlı bölgelerinde direksiyon simidi ve pedalı olmayan iki koltuklu Cybercab için sürüş hizmeti sunmaya başlamasının ardından yaşandı. Musk, bu aracı Tesla'yı sürücüsüz araçlarda baskın bir güce dönüştürmenin anahtarı olarak nitelendirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla, Roadster lansmanı için 1 Ekim'e geri sayım başlattı - Son Dakika

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