Tesla, 2026 yaz güncellemesini Türkiye'de dağıtmaya başladı. Güncelleme kapsamında yapay zeka asistanı Grok, araç komutlarını yönetme, internet araması yapma ve müzik çalma gibi yeni yetenekler kazandı.
Bunun yanı sıra, kişiselleştirilmiş navigasyon özelliği, sürücülerin sık uğradıkları rotaları otomatik olarak öğrenerek daha akıllı yönlendirme sağlıyor. Güncelleme tüm Tesla modellerine kademeli olarak sunuluyor.
Son Dakika › Otomobil › Tesla, Türkiye'de 2026 Güncellemesini Başlattı - Son Dakika
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