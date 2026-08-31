Togg hisselerinde devir: TVF ve Turkcell devreye giriyor - Son Dakika
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Togg hisselerinde devir: TVF ve Turkcell devreye giriyor

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Üç kaynağa göre, Togg hissedarları Vestel ve Anadolu Grubu'nun hisseleri TVF ve Turkcell tarafından devralınacak. Görüşmeler devam ediyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan üç kaynak, Vestel ve Anadolu Grubu'nun Togg hisselerini Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Turkcell'in devralacağını bildirdi. Satış değeri henüz açıklanmadı, görüşmeler sürüyor ve anlaşmanın kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

Mevcut yapıda Vestel, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC yüzde 23'er hisseye sahipken, TOBB'un yüzde 8 payı bulunuyor. TVF, başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü bir kurum olarak Turkcell'in de yüzde 26'sını elinde tutuyor.

Togg, Erdoğan'ın yerli otomobil çağrısıyla sekiz yıl önce kurulmuştu. Şirketin geçen yılki teslimatı 39 bin adet oldu. Sektör kaynakları, vergi indirimleri ve teşviklere rağmen yıllık üretim 100 bin adedi geçmedikçe karlılığın zor olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Voleybol Federasyonu, Anadolu Grubu, Turkcell, Otomobil, Ekonomi, Vestel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg hisselerinde devir: TVF ve Turkcell devreye giriyor - Son Dakika

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