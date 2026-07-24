Toyota Elektrikli Araç Dönüşümünde Zorluklarla Yüzleşiyor

Toyota, dünya otomotiv satışlarında liderliğini sürdürmesine rağmen elektrikli araç dönüşümünde zorluklar yaşıyor. Çinli rakiplerin baskısı altında olduklarını kabul eden yetkililer, şirket içinde ciddi bir kriz hissi olduğunu belirtti.

Otomotiv tarihinin en çok satan modeli Corolla'nın yeni nesil elektrikli versiyonu Corolla EV projesi, markanın kaderini belirleyecek. Proje, Toyota'nın gelecekteki stratejisi için kritik öneme sahip.