Toyota\'nın Temmuz Satış ve Üretim Düşüşü

Toyota Motor, Temmuz ayında küresel araç satış ve üretiminin azaldığını bildirdi. Şirketin açıklamasına göre, satışlar yüzde 4,8 düşüşle 856 bin 125 araca, üretim ise yüzde 2,1 geriledi.

Çin'deki satışlar yüzde 24,3 azalırken, bu düşüş art arda altıncı ayda yaşandı. Yüksek benzin fiyatları, hibrit ve içten yanmalı motorlu araç talebini olumsuz etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde satışlar yüzde 0,8, Orta Doğu'da yüzde 44,5 düştü; Japonya'da ise yüzde 11'lik artış görüldü.

Üretimde Çin'de yüzde 32,7, ABD'de yüzde 4 düşüş yaşanırken, Japonya'da yüzde 12,4 arttı. Japonya'dan ihracat yüzde 10,2 artarak 196 bin aracı aştı ve üç aydır artış göstererek Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rakamlara Lexus markası da dahil.