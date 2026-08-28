Toyota Otonom Sürüşte Seviye 2++\'yi Hedefliyor

Toyota Motor, otonom sürüş alanında önemli bir adım atarak 2028'den itibaren yolcu araçlarında Seviye 2++ otonom sürüş sistemini sunmayı planlıyor. Bu sistem, sürücü müdahalesini en aza indirmeyi hedefliyor. Şirket, bu teknolojiyi zamanla daha fazla modele yayarak 2030'da geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı amaçlıyor. Japonya'daki mevcut sistemler çoğunlukla Seviye 2 düzeyinde olup, sürücünün her an müdahale etmesini gerektiriyor.

Ticari araçlar için Toyota, belirli koşullarda tam otonom sürüş sağlayan Seviye 4 teknolojisini 2030'a kadar geliştirmeyi hedefliyor. 2025'te tanıtılan elektrikli e-Palette modeli, 2027 mali yılına kadar Seviye 4 ile donatılacak. Toyota ayrıca, Google'ın otonom sürüş birimi Waymo ile robotaksi iş birliği olasılığını değerlendiriyor; ancak takvim açıklanmadı.

Toyota'nın yaklaşımı, Tesla'nın yapay zeka ile tüm sürüşü yönettiği sistemden farklı. Şirket, yapay zekanın öngörülemeyen davranışlarını izlemek ve engellemek için insan tasarımı, kurallara dayalı bir 'koruma bariyeri' kullanmayı planlıyor. Bu yöntemin, trafik kazalarındaki ölüm ve yaralanmaların yaklaşık yüzde 60'ını önleyebileceği belirtiliyor. Toyota Yazılım Geliştirme Merkezi Başkanı Akihiro Sarada, teknik olarak Seviye 4'ü hedeflediklerini, ancak ticari olarak Seviye 2++ sunacaklarını ifade etti.

Japonya'da otonom sürüş rekabeti hızlanıyor. Honda, 2021'de Seviye 3 aracı piyasaya süren ilk üretici olurken, Nissan modellerinin yüzde 90'ına yapay zeka destekli otonom sürüş entegre etmeyi planlıyor. Japon hükümeti, otonom araçları stratejik alan olarak görüyor ve 2030'larda küresel pazarın yüzde 30'una ulaşmayı hedefliyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu yıl Seviye 2++ araçlar için sertifikasyon sistemi kurması bekleniyor.