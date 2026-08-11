Toyota Sequoia, 400 Bin Km\'ye Ulaşma Olasılığında Zirvede

Otomotiv araştırma firması iSeeCars, ikinci el araç ilanları ve kilometre saati verilerini analiz ederek modellerin 400 bin kilometreyi geçme oranlarını inceledi. Yaklaşık 400 milyon aracın değerlendirildiği araştırmada Toyota Sequoia, yüzde 39,1'lik olasılıkla en uzun ömürlü araç oldu. Endüstri ortalamasının yüzde 4,8'de kaldığı göz önüne alındığında Sequoia'nın diğer araçlara göre sekiz kat daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı.

Bu başarı, aracın kamyonet platformu ve çelik şasi kullanımı gibi mühendislik tercihlerine dayanıyor. Sequoia, büyük bölümünde doğal emişli V8 motor ve otomatik şanzımanla donatılmış durumda. Araştırmada Toyota ve Lexus, en uzun ömürlü ilk 25 modelde 10 araçla yer alırken; listeye giren modellerin çoğunluğunu SUV'lar oluşturdu.