Toyota ve Scania hidrojen yakıt hücreli kamyonları birlikte test edecek - Son Dakika
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Toyota ve Scania hidrojen yakıt hücreli kamyonları birlikte test edecek

Toyota ve Scania hidrojen yakıt hücreli kamyonları birlikte test edecek
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Toyota ve Scania, ağır yük taşımacılığında hidrojen yakıt hücresi teknolojisini gerçek dünya lojistik operasyonlarında test etmek için iş birliği yapacak. Anlaşmayla 40 ağır vasıtaya Toyota'nın 300 kW gücündeki üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi kurulacak, ilk araçların 2027'nin ilk çeyreğinde çalışmaya başlaması bekleniyor.

Japon otomobil üreticisi Toyota ve İsveçli kamyon üreticisi Scania, ağır yük taşımacılığında hidrojen yakıt hücresi teknolojisini test etmek için iş birliği yapacak. Denemeler gerçek dünya lojistik operasyonlarında gerçekleştirilecek. Anlaşma kapsamında Toyota, Scania'nın Pilot Partner programındaki 40 ağır vasıta aracı için yakıt hücresi sistemleri tedarik edecek.

Scania CTO'su Sara Forsberg, 'Bu iş birliği bize hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin ağır yük taşımacılığındaki fırsatları ve zorlukları hakkında değerli bilgiler sağlayacak' dedi. Denemelerde kullanılacak araçlar, Toyota'nın 300 kW güç üretebilen üçüncü nesil yakıt hücresi sistemiyle donatılacak. Testlerin teknik performans, operasyonel verimlilik ve sahip olma maliyetini değerlendirmesi amaçlanıyor. Program kapsamındaki ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli kamyonların 2027'nin ilk çeyreğinde çalışmaya başlaması bekleniyor.

Toyota Motor İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hiroki Nakajima, 'Toyota'nın üçüncü nesil yakıt hücresi sistemini Scania müşterilerinin lojistik operasyonlarına taşıyarak, hidrojenle çalışan mobiliteyi Avrupa'nın ağır vasıta taşımacılık endüstrisinde daha büyük bir rol oynamasını sağlama yönünde önemli bir adım atıyoruz' diye konuştu.

Toyota ayrıca İspanya'da sürdürülen ayrı bir pilot projeye de katılıyor. Temmuz ayında Toyota Motor Europe, BMW Group, Bosch ve Repsol, geleneksel benzinli araçların yalnızca %100 yenilenebilir benzinle çalışıp çalışamayacağını belirlemek için altı aylık bir denemeye başladı. Toyota, Daimler Truck ve Volvo Group ile yakıt hücresi ortak girişimi Cellcentric'e eşit hisseyle ortak olmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzaladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Scania, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota ve Scania hidrojen yakıt hücreli kamyonları birlikte test edecek - Son Dakika

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