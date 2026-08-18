Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Düştü - Son Dakika
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Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Düştü

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Düştü
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Temmuz 2026'da trafiğe kayıtlı otomobil sayısı yüzde 26 azaldı, ekonomik kriz etkileri sürüyor.

TÜİK tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Temmuz 2026 verileri, ekonomik krizin ulaşıma yansımasını gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kayıtlı otomobil sayısında yüzde 26 azalış yaşandı. Temmuzda trafiğe kaydı yapılan 207 bin 508 taşıtın yüzde 48,1'ini motosikletler, yüzde 38'ini otomobiller oluşturdu.

Otomobildeki ağır vergiler, yüksek kredi faizleri, fahiş fiyatlar ve akaryakıt zamları, vatandaşların araba sahibi olma hayalini zorlaştırıyor. ABD'nin İran'a yönelik saldırıları motorin fiyatlarını rekor seviyelere taşırken, bazı şehirlerde litre fiyatı 82 liraya ulaştı. Araç tercihlerinde benzinli modeller öne çıkarken, Ocak-Mart döneminde kaydedilen otomobillerin yüzde 41'i benzinli araçlardan oluştu.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Düştü - Son Dakika

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