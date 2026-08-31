Trump'ın Kanada Tarife Açıklaması Japonları Endişelendiriyor - Son Dakika
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Trump'ın Kanada Tarife Açıklaması Japonları Endişelendiriyor

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Trump, Kanada otomobil ithalatına %50 vergi önerdi; Toyota ve Honda'nın üretim hatları tehlikede.

Tokyo: ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan otomobil ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi önerdi. Ancak bu tarifenin faturası Japonya'nın Toyota ve Honda şirketlerine kesilebilir. İki Japon üretici, Kanada'daki otomobil üretiminin dörtte üçünden fazlasını gerçekleştiriyor. Analistler, tarifelerin 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi halinde bu şirketlerin bazı üretim hatlarını kapatmak zorunda kalabileceğini söylüyor.

Bir anlaşmaya varılabilecek olsa da, ABD tarifelerinin zamanlaması Japon üreticiler için kötü bir döneme denk geldi. Güneydoğu Asya, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında düşük maliyetli Çinli elektrikli araçlarla rekabet eden Japon firmaları, ABD pazarını kaybetmek istemiyor. Kanada'da üretilen araçlar, geçen yıl Honda'nın ABD satışlarının neredeyse dörtte birini, Toyota'nın ise yüzde 17'sini oluşturdu. Bu nedenle Trump'ın vergileri ikiye katlama planından en çok etkilenecek şirketler Toyota ve Honda olarak görülüyor.

Kanada otomotiv endüstrisi yılda yaklaşık 1,2 milyon araç üretiyor ve 427 bin kişiye istihdam sağlıyor. Toyota Kanada'dan ABD'ye RAV4, Honda ise CR-V ihraç ediyor; bu modeller ABD'nin en çok satan SUV'ları arasında. Önerilen tarifeler, Trump'ın ticaret politikalarının son örneği olarak küresel otomotiv endüstrisini zor durumda bırakıyor.

Uzun yıllardır Kuzey Amerika'da üretim zincirleri kuran otomobil şirketleri, özellikle Meksika'daki düşük işçilik maliyetlerinden yararlanıyordu. Ancak maliyet dinamikleri değişti. ABD tarifeleri Toyota'ya geçen mali yıl yaklaşık 8,8 milyar dolara mal oldu. Toyota, ABD üretimine yatırım yaparak Teksas'a 3,6 milyar dolarlık yeni bir fabrika kurmayı planlıyor. Honda ise kuzey Amerika'da sekizinci montaj fabrikasını kurmayı USMCA görüşmelerinin sonucuna bağladı.

Tarifeler yürürlüğe girerse, Toyota ve Honda Kanada'da üretilen araçları diğer pazarlara yönlendirmeye ve ABD pazarı için arzı telafi etmeye çalışacak. Ancak bu kolay olmayacak; ABD'ye giden araçlar özel düzenlemelere göre üretiliyor. Japon tedarikçiler, tarifelerin belirsizliği nedeniyle plan yapmanın şu an için imkansız olduğunu, aşırı tepki vermemeye çalıştıklarını söylüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Donald Trump, Otomobil, Ekonomi, Kanada, Honda, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Trump'ın Kanada Tarife Açıklaması Japonları Endişelendiriyor - Son Dakika

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