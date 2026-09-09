Türkiye\'de otomobil pazarı ağustosta yüzde 20,28 daraldı; en ucuz sıfır araç Opel Corsa oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,28 daralarak 81 bin 31 adede geriledi. Otomobil satışları yüzde 25,16 azalışla 61 bin 259 adede inerken, hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adede çıktı.

Satış düşüşünün ardından bazı markalar fiyatlarını artırırken, bazıları uygun modellerini korumayı tercih etti. Eylül ayında yapılan revizyonlarla Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili unvanı Dacia Sandero'dan Opel Corsa'ya geçti. Opel Corsa 1.2 100 HP benzinli 6 ileri manuel Edition donanımı 1 milyon 444 bin TL'den satışa sunuluyor.

Eylül ayı itibarıyla en düşük fiyatlı sıfır otomobiller şöyle sıralandı: Opel Corsa 1 milyon 444 bin TL, Fiat Egea 1.6 M. Jet 130 HP GSR Easy Manuel 1 milyon 449 bin 900 TL, Dacia Sandero ve Kia Picanto 1 milyon 460 bin TL, Dacia Logan 1 milyon 470 bin TL, Fiat Grande Panda 1 milyon 544 bin 900 TL, Hyundai i20 1 milyon 555 bin TL, Citroen e-C3 1 milyon 600 bin TL, Hyundai Bayon 1 milyon 625 bin TL ve Dacia Jogger 1 milyon 730 bin TL. Pazarın daralmasına rağmen uygun fiyatlı araç arayışı sürüyor.