Türkiye'nin En Ucuz Sıfır Araçları Güncellendi
Sıfır otomobil piyasası hareketlenirken, markalar fiyat ve satış stratejilerini değiştirdi.
Türkiye'nin en ucuz otomobilleri listesi güncellenirken, sıfır kilometre araç piyasasında hareketli günler yaşanıyor.
Otomotiv sektöründeki markalar, yeni dönemde fiyat listelerinde ve satış stratejilerinde önemli değişiklikler yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
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