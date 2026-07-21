TÜVTÜRK\'ten Ücretsiz Randevu Uyarısı

TÜVTÜRK, araç muayene randevularının tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatarak, resmi olmayan internet siteleri ve dijital platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı araç sahiplerini uyardı. Randevular yalnızca resmi internet sitesi, çağrı merkezi, kiosklar veya e-Devlet üzerinden alınabiliyor.

Kurum, sahte siteler ve ödeme taleplerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, TÜVTÜRK, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki süreç başlattığını ve Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonuyla hizmet verdiğini açıkladı.