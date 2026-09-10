Ultraviolette, Hosur'daki yeni fabrikası için 779 crore rupi yatırım yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ultraviolette, Hosur'daki yeni fabrikası için 779 crore rupi yatırım yapacak

Ultraviolette, Hosur\'daki yeni fabrikası için 779 crore rupi yatırım yapacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Qualcomm ve TVS Motor destekli Ultraviolette Automotive, Hindistan'ın güneyindeki Hosur'da yıllık 250 bin araç kapasitesiyle başlayacak yeni fabrikaya 779 crore rupi yatırım yapmayı planlıyor.

Hintli elektrikli motosiklet üreticisi Ultraviolette Automotive, üretim kapasitesini artırmak ve seri pazar segmentine girişini desteklemek amacıyla ülkenin güneyinde yeni bir fabrikaya 779 crore rupi (81,93 milyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor.

Hindistan'da eski benzinli araçların E20 yakıtıyla uyumluluğuna ilişkin endişeler, elektrikli iki tekerlekli araç talebini artırıyor. Hükümet verilerine göre bu araçların satışı 2026'nın ilk sekiz ayında 1,03 milyon adedi aştı.

Qualcomm ve TVS Motor destekli şirketin kurucuları Reuters'a, Tamil Nadu eyaletindeki Hosur'da kurulacak tesisin yıllık 250 bin araç kapasitesiyle başlayacağını, talebin artmasıyla kapasitenin 500 bin adede çıkarılabileceğini söyledi. Yeni tesis, Bengaluru yakınındaki ve yıllık 50 bin adede kadar üretim yapabilen mevcut fabrikayı tamamlayacak.

Danışmanlık şirketi McKinsey, elektrikli iki tekerlekli araç benimsemesinin 2030 mali yılına kadar yüzde 40-45'e ulaşacağını tahmin ediyor. Bu araçların toplam iki tekerlekli satışları içindeki payı ilk kez Ağustos 2026'da yüzde 10'u geçti.

Ultraviolette kurucu ortağı ve CEO'su Narayan Subramaniam, "Tesseract ve Shockwave ile gelecek ürünler dahil ürünlerimize yönelik talep, mevcut tesisin karşılayabileceğinden çok daha fazla" dedi.

F77 ve X47 gibi premium elektrikli motosikletleriyle tanınan Ultraviolette, Shockwave motosikletini 200 bin rupinin altında, Tesseract scooter'ını ise 150 bin rupinin altında satışa sunmayı planlıyor. Subramaniam, şirketin yurt içinde scooter'larına ayda en az 10 bin adet talep beklediğini, bunun da Ola Electric ve Ather Energy gibi daha büyük elektrikli iki tekerlekli üreticileriyle rekabete girmesini sağlayabileceğini söyledi.

CTO Niraj Rajmohan, beş yıla yayılacak yatırımın iç kaynaklar, öz sermaye ve gelecekteki nakit akışlarıyla finanse edileceğini, borcun sınırlı kullanılacağını belirtti. Rajmohan, Hosur'un kısmen Ultraviolette'nin Bengaluru araştırma-geliştirme merkezine yakınlığı ve otomotiv tedarik zincirine erişimi nedeniyle seçildiğini söyledi.

Şirket, yılın ilk yarısında küresel çapta 3 binden fazla elektrikli motosiklet sattığını; bunun Zero Motorcycles'ın yaklaşık 1.756 adetlik ve Harley-Davidson'ın LiveWire'ının yaklaşık 300 adetlik satışıyla karşılaştırıldığını belirtti. Subramaniam'a göre Avrupa ve Latin Amerika'ya ihracat satışların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve beş yıl içinde yüzde 25'e çıkabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Hindistan, Teknoloji, Qualcomm, Otomobil, Enerji, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ultraviolette, Hosur'daki yeni fabrikası için 779 crore rupi yatırım yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

12:23
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
Tutuklu belediye başkanının yasak aşkından bomba itiraflar: Odayı şoförü adına tuttu, birlikte kaldık
11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:33:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Ultraviolette, Hosur'daki yeni fabrikası için 779 crore rupi yatırım yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement