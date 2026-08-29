Ural Ataman\'ın Klasik Otomobil Müzesi

Ural Ataman, klasik otomobillere olan ilgisiyle bilinen ve İstanbul Sarıyer'deki Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi'nin kurucularından bir koleksiyoner. Kızı Ayşe Ataman Keçeci ile birlikte yıllarca klasik otomobiller ve dönem objeleri toplayan Ataman, bu birikimi 2000 yılında ziyarete açılan müzede sergiliyor.

Ataman'ın otomobil merakı, babasının 1937'de aldığı Ford Deluxe ile başladı. Araç, Bodrum'da doktorluk ve belediye başkanlığı yapan babasının kullandığı otomobildi. Yıllar sonra Miami'de bir müzayedede aynı modeli bulan Ataman, aracı satın alarak İstanbul'a getirdi. Bu otomobil müzenin en özel parçalarından biri.

Müze, 1920-1970 dönemine ait 60'ın üzerinde otomobilin yanı sıra motosikletler, gaz pompaları, eski tabelalar ve otomobil parçalarını içeriyor. Koleksiyonda Ford Mustang, Chevrolet Corvette Sting Ray, BMW 2000 CS ve Mercedes-Benz 280 SL gibi modeller yer alıyor.

Ataman ailesi, Türkiye Klasik Otomobil Kulübü'nün kuruluşunda da rol aldı. Ural Ataman ayrıca Finlandiya'nın eski Fahri İstanbul Başkonsolosu olarak da görev yaptı.