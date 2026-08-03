V2V İletişim Sistemi Yolda - Son Dakika
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V2V İletişim Sistemi Yolda

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Bakanlık, araçlardan araçlara iletişim sağlayacak V2V sistemini 2027'de hayata geçirecek.

Karayolu Taşımacılığı ve Otoyollar Bakanlığı, Merkezi Motorlu Araç Kuralları'nda (1989) değişiklik yapılmasını öngören bir taslak bildirim yayımladı. Bu kapsamda, araçtan araca (V2V) iletişim sistemi çerçevesi aşamalı olarak hayata geçirilecek. V2V, yakındaki araçların hız, konum, yön ve ivme gibi gerçek zamanlı bilgileri paylaşmasını sağlıyor. Bakanlığa göre bu bilgiler, ani fren, önden çarpışma riski, güvenli olmayan şerit değiştirme ve acil araç yaklaşımı gibi kritik durumlarda sürücüyü veya araç sistemlerini uyarabilecek.

Öneride, Telekomünikasyon Departmanı gerekli frekans bandını lisans şartından muaf tuttu. 5.875-5.925 GHz bandı V2V ve akıllı ulaşım sistemleri için ayrıldı. Bakanlık, geleneksel güvenlik sistemlerinden farklı olarak V2V iletişiminin doğrudan görüş hattı dışından bilgi edinmesini sağladığını ve bu sayede Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ile tamamlayıcı olacağını açıkladı. Taslakta kademeli bir zaman çizelgesi bulunuyor: Kategori L, M ve N araçlardan 1 Ekim 2027'den itibaren üretilenlerde V2V sistemi varsa AIS-230 standardına uyum gerekecek. 1 Ekim 2028'den itibaren ise bu kategorilerdeki tüm araçlar AIS-230'a uygun V2V sistemiyle donatılmış olacak.

AIS-230 standardı, C-V2X teknolojisi kullanan fabrika montajlı cihazları kapsıyor; radyo performansı, frekans kararlılığı, çıkış gücü, alıcı duyarlılığı, GNSS konumlandırma, siber güvenlik ve yol güvenliği uygulamalarını içeriyor. Acil Fren Uyarısı, Önden Çarpışma Uyarısı, Ters Yönde Sürüş ve Acil Araç Uyarısı gibi güvenlik senaryolarına olanak tanıyor. Daha önce Bakanlık bünyesindeki görev gücü, 5.9 GHz bandını önermiş ve Teknik Daimi Komite, 7 Mayıs 2026'daki toplantısında AIS-230'un oluşturulmasını değerlendirmişti. Bakanlık, bu çerçevenin kaza risklerini azaltacağını ve bağlantılı teknolojileri güçlendireceğini belirterek, taslakla ilgili görüşlerin 30 gün içinde inceleneceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Güvenlik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Otomobil V2V İletişim Sistemi Yolda - Son Dakika

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