Vape Pilleri Sıcak Hava Riski Taşıyor

Birleşik Krallık'ta sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte uzmanlar, sürücüleri park halindeki araçlarda bırakılan yaygın bir eşyanın ciddi tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle pazartesi günü beklenen sıcak hava öncesinde, bu eşyanın araçtan çıkarılmaması durumunda aşırı ısınma, yangın ve hatta patlama riskinin artabileceği belirtiliyor.

Uyarı, lityum-iyon piller içeren vape ve e-sigaraları kapsıyor. Bu piller aşırı sıcaklıklara karşı hassastır ve doğrudan güneş ışığına maruz kalan araç içinde kararsız hale gelebilir. Britanya'nın hafta sonu ve pazartesi boyunca sıcak havanın etkisi altında kalması beklenirken, hareketsiz araçların iç sıcaklığı dış ortam havasından önemli ölçüde yükselebilir.

Karayolu Güvenliği Otoritesi, sürücülerin yüksek sıcaklık dönemlerinde ısıya duyarlı nesneleri araç içinde bırakmamalarını tavsiye ederken, pil üreticileri de lityum-iyon pilleri aşırı sıcağa maruz bırakmamaları konusunda uyarıyor. Lityum-iyon piller, termal kaçak olarak adlandırılan ve pilin dramatik şekilde ısınmasına, yanıcı gazlar yaymasına ve bazı durumlarda alev almasına veya patlamasına neden olabilen bir reaksiyona girebilir.

Londra İtfaiyesi, hasarlı, arızalı veya aşırı ısınmış lityum-iyon pillerin son yıllarda artan sayıda yangına neden olduğunu bildiriyor. Vapeler, bu şarj edilebilir pillere bağımlı yaygın eşyalar arasında yer alıyor. Üreticiler, pil arızası riskini en aza indirmek için bu cihazların serin ve kuru yerlerde, doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmasını öneriyor.

Dış sıcaklıkların 20 derece civarında olduğu günlerde bile, hareketsiz bir aracın iç sıcaklığı, özellikle doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında ve camlar kapalıyken kısa sürede hızla yükselebilir. Bu nedenle güvenlik uzmanları, araçtan her ayrıldığınızda pil ile çalışan cihazları yanınıza almanızı tavsiye ediyor. Bu uyarı sadece vapeler için değil, powerbank'ler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer şarj edilebilir piller gibi lityum-iyon pil içeren diğer ekipmanları da kapsıyor.

Sürücüler, sıcak havanın devam etmesiyle birlikte araçlarını kilitlemeden önce hızlı bir kontrol yapmaya çağrılıyor. Vape ve diğer pille çalışan ekipmanları çıkarmak sadece birkaç dakika alır ve gereksiz hasar veya potansiyel bir tehlikeli durumun önlenmesine yardımcı olabilir.