Verstappen, Red Bull ile Yeni Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
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Verstappen, Red Bull ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Verstappen, Red Bull ile Yeni Sözleşme İmzaladı
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Max Verstappen, Red Bull ile 2030'a kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı, takımda kalacak.

Max Verstappen, Formula 1 geleceğine ilişkin spekülasyonları sonlandırarak Red Bull ile yeni uzun vadeli sözleşme imzaladı. Dört kez dünya şampiyonu olan sürücünün mevcut sözleşmesi 2028'de sona eriyordu; yeni anlaşma onu en az 2030'a kadar takımda tutacak.

Red Bull, haberi Verstappen'in ev sahibi yarışı olan Hollanda Grand Prix'si öncesinde doğruladı. Verstappen'in yönetimi McLaren ve Mercedes ile görüşmeler yapmıştı ancak sonunda Red Bull'da kalmaya karar verdi.

Verstappen açıklamasında, "Sözleşme uzatmasından gerçekten memnunum. En iyi insanlara sahibiz ve yeniden zirveye dönmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Takım benim için ikinci bir aile gibi. Dört dünya şampiyonluğu kazandık ve bu yolculuğu sürdürmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Verstappen, Red Bull ile Yeni Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

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