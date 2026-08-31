Vestel ve Anadolu Grubu TOGG Payını Satıyor - Son Dakika
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Vestel ve Anadolu Grubu TOGG Payını Satıyor

Vestel ve Anadolu Grubu TOGG Payını Satıyor
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Vestel ve Anadolu Grubu, TOGG'daki %46'lık payını Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'e satmayı planlıyor.

Vestel ve Anadolu Grubu'nun TOGG'daki toplam yüzde 46'lık payını satacağı iddia edildi. Reuters'ın konuya aşina üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre, bu payın alıcıları Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell olacak. Satışın diğer detayları henüz bilinmiyor ve görüşmeler devam ediyor.

TOGG'da mevcut ortaklık yapısında Vestel, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv'in yüzde 23'er hissesi bulunuyor. TOBB ise yüzde 8'lik paya sahip. Ortakların finansal tabloları, şirketin geçen yılki birkaç milyar liralık zararının bu yılın ilk yarısında önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. ODMD verilerine göre TOGG, geçen yıl 39 bin 20 araç sattı; bu yılın ilk yedi ayında satışlar yüzde 30 artışla 25 bin 848'e ulaştı. Sektör kaynakları, yıllık üretim yüz binli adetlere ulaşmadan karlılığın zor olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Anadolu Grubu, Turkcell, Otomobil, Ekonomi, Vestel, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Vestel ve Anadolu Grubu TOGG Payını Satıyor - Son Dakika

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