VinFast - Bespoke Logistics İşbirliği - Son Dakika
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VinFast - Bespoke Logistics İşbirliği

18.07.2026 11:21
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VinFast, Filipinler'de motor inceleme merkezi kurmak için Bespoke Logistics ile anlaştı.

VinFast, Filipinler'de faaliyet gösteren Bespoke Logistics ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, teslimattan önce VinFast elektrikli motosikletlerinin incelenmesi ve hazırlanması için entegre bir mobilite işleme merkezi ve yetkili servis atölyesi kurulacak.

Cavite Eyaleti'ndeki 20.000 metrekarelik tesis, 30.000 araç depolama kapasitesine sahip olacak ve araç hazırlık süreçlerini hızlandırarak kaliteyi artıracak. Ortaklık, VinFast'ın Filipinler'deki elektrikli motosiklet ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Filipinler, Teknoloji, İnceleme, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil VinFast - Bespoke Logistics İşbirliği - Son Dakika

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