VinFast ve TÜV Rheinland’dan test merkezi anlaşması

VinFast, küresel otomotiv test ve sertifikasyon lideri TÜV Rheinland ile stratejik bir mutabakat zaptı imzaladı. Ortaklık, VinFast Test Merkezi'nin uluslararası standartlara göre geliştirilmesini ve bölgedeki otomotiv üreticilerine test ve teknik danışmanlık hizmetleri sunulmasını kapsıyor.

Anlaşma kapsamında TÜV Rheinland, VinFast Test Merkezi'ni Vietnam ve ASEAN bölgesindeki projeler için tercih edilen test sağlayıcısı olarak önceliklendirecek. Ayrıca iki taraf, test merkezinin yeteneklerini uluslararası üreticilere tanıtacak ve ortak eğitim programları düzenleyecek.

VinFast Kalite Kontrol Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Nguyen Manh Quan, bu iş birliğinin şirketin Ar-Ge ve test yeteneklerini güçlendirme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirtti. TÜV Rheinland Vietnam Genel Müdürü Nguyen The Anh ise, küresel uzmanlıklarıyla VinFast'ın teknik kapasitesini artırmayı ve Vietnam otomotiv ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti.