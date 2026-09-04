Volkswagen 50 bin yeni işten çıkarma ve dört fabrika için yeniden yapılandırmada anlaştı
Volkswagen'in denetim kurulu, grubun 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketini onayladı ve hisseler %7 değer kazandı. Anlaşma, toplamı 100 bine ulaşacak ek 50 bin kişilik işten çıkarmayı öngörürken, Almanya'daki dört fabrikanın geleceği belirsizliğini koruyor.
Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in hisseleri, denetim kurulunun Perşembe günü geç saatlerde büyük bir yeniden yapılandırma anlaşmasına varmasının ardından Frankfurt borsasında erken işlemlerde %7 arttı.
Grubun 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi, ek 50 bin kişilik işten çıkarmayı öngörüyor; böylece toplam kesinti sayısı 100 bine ulaşacak. Anlaşma, Almanya'daki dört fabrikanın geleceğini ise belirsiz bıraktı.
Volkswagen hissedarı Union Investment'tan Moritz Kronenberger, anlaşmayı şöyle değerlendirdi: 'Bu, ciddi işgücü ve şirket içi kesintiler içerse de Volkswagen ve sermaye piyasası için olumlu bir işaret. Top artık tamamen Yönetim Kurulu'nda. Artık bahaneler yok.'
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