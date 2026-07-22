Volkswagen Bora Yeniden Sahneye Çıkıyor

Volkswagen, bir döneme damga vuran kompakt sedan modeli Bora'yı yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'de satışta bulunan Sagitar L modeli temel alınarak geliştirilen yeni Bora, ilk olarak Kazakistan pazarında satışa sunulacak, ardından diğer ülkelerde de kullanıcılarla buluşacak.

Yaklaşık 4,8 metre uzunluğundaki yeni Bora, akıcı tavan çizgisi ve güncel tasarım detaylarıyla modern bir karakter sergiliyor. Ön ve arka bölümde LED aydınlatma imzası dikkat çekerken, kabinde tamamen dijital gösterge ekranı ve 15 inçlik bilgi-eğlence sistemi teknolojik atmosferi güçlendiriyor. 533 litrelik bagaj hacmiyle aileler için kullanışlı bir seçenek sunuyor.

Kaputun altında 1.5 litrelik turbo benzinli motor, 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri DSG otomatik şanzımanla 0-100 km/s hızlanması 8,8 saniye, azami hızı 200 km/s. Bora adı ilk kez 1998'de dördüncü nesil Jetta'nın Avrupa versiyonunda kullanılmıştı. Volkswagen, yeni nesille geçmiş popülerliği modern tasarım ve teknolojilerle yakalamayı hedefliyor.