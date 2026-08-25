Volkswagen CEO\'su Önemli Açıklamalarda Bulundu

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin içinde bulunduğu kritik duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Şirketin karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çeken Blume, bu sürecin ciddiyetini vurguladı.

Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla kapsamlı bir yapılanma sürecine girdi. Bu yapılanmanın, şirketin geleceği için hayati önem taşıdığı ifade ediliyor.