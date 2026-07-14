Volkswagen'da İstihdam Azaltma Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Volkswagen'da İstihdam Azaltma Planı

14.07.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkswagen, rekabet nedeniyle önemli istihdam ve maliyet tasarrufu önlemleri almayı planlıyor.

Avrupa otomotiv sektöründeki rekabet baskısı, Volkswagen Grubu'nu kapsamlı tasarruf adımlarına yöneltti. Alman basınında yer alan haberlere göre şirket, küresel çapta istihdamını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. CEO Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği mesajda maliyetlerin rakiplerden yüzde 20 daha yüksek olduğunu vurguladı.

Yeniden yapılanma kapsamında Volkswagen'in Zwickau ve Emden fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisi ve Hannover'deki ticari araç fabrikası kapanma riskiyle karşı karşıya. Şirketin net kârı 2023'te 22,6 milyar eurodan 2024'te 19,1 milyar euroya, 2025'te ise 8,9 milyar euroya geriledi. Uzmanlar, elektrikli araç rekabeti ve yüksek üretim maliyetlerinin sektörü yeniden yapılanmaya zorladığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'da İstihdam Azaltma Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altı ayrı üstü ayrı servet Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro’dan alıcı buluyor Altı ayrı üstü ayrı servet! Yapay ormanda yetişiyor, kilosu 750 Euro'dan alıcı buluyor
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Misliyle karşılık vereceğiz
Yaşamını yitiren ABD’li Senatör Graham’ın yerine kız kardeşi atandı Yaşamını yitiren ABD'li Senatör Graham'ın yerine kız kardeşi atandı
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu 10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı
Samsun’da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi Samsun'da zihinsel engelli kadın, ablasının cesediyle bir hafta geçirdi

20:29
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici
20:06
FIFA’dan Sivasspor’a bir kötü haber daha
FIFA'dan Sivasspor'a bir kötü haber daha
19:24
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
Haluk Levent ve kardeşinin milyonluk para trafiği deşifre oldu
19:13
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi
18:20
Trump’tan Hürmüz Boğazı’yla ilgili yeni açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı'yla ilgili yeni açıklama
17:21
Konya’da aile katliamı Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Konya'da aile katliamı! Tartıştığı üvey annesi ve kız kardeşini boğazlarını keserek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 20:37:46. #7.13#
SON DAKİKA: Volkswagen'da İstihdam Azaltma Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.