Volkswagen'da İstihdam Azaltma Planı

Avrupa otomotiv sektöründeki rekabet baskısı, Volkswagen Grubu'nu kapsamlı tasarruf adımlarına yöneltti. Alman basınında yer alan haberlere göre şirket, küresel çapta istihdamını önemli ölçüde azaltmayı planlıyor. CEO Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği mesajda maliyetlerin rakiplerden yüzde 20 daha yüksek olduğunu vurguladı.

Yeniden yapılanma kapsamında Volkswagen'in Zwickau ve Emden fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisi ve Hannover'deki ticari araç fabrikası kapanma riskiyle karşı karşıya. Şirketin net kârı 2023'te 22,6 milyar eurodan 2024'te 19,1 milyar euroya, 2025'te ise 8,9 milyar euroya geriledi. Uzmanlar, elektrikli araç rekabeti ve yüksek üretim maliyetlerinin sektörü yeniden yapılanmaya zorladığını belirtiyor.