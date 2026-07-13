Volkswagen'dan 100.000 İşten Çıkarma Planı - Son Dakika
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Volkswagen'dan 100.000 İşten Çıkarma Planı

13.07.2026 13:14
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Volkswagen CEO'su, maliyet rekabeti için 50.000 ek işten çıkarma olabileceğini duyurdu.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyet rekabetçiliğini diğer otomobil üreticileriyle eşitlemek amacıyla yaklaşık 50.000 ek işten çıkarma yapılabileceğini duyurdu. Bu hesaplamalar, şirketin maliyet yapısını iyileştirmeye yönelik.

Daha önce 50.000 işten çıkarma konusunda anlaşma sağlanmıştı. Yeni planlarla birlikte toplam işten çıkarma sayısı 100.000'e ulaşabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'dan 100.000 İşten Çıkarma Planı - Son Dakika

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