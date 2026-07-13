Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin maliyet rekabetçiliğini diğer otomobil üreticileriyle eşitlemek amacıyla yaklaşık 50.000 ek işten çıkarma yapılabileceğini duyurdu. Bu hesaplamalar, şirketin maliyet yapısını iyileştirmeye yönelik.
Daha önce 50.000 işten çıkarma konusunda anlaşma sağlanmıştı. Yeni planlarla birlikte toplam işten çıkarma sayısı 100.000'e ulaşabilir.
Son Dakika › Otomobil › Volkswagen'dan 100.000 İşten Çıkarma Planı - Son Dakika
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