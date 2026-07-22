Volkswagen'dan Elektrikli Amarok Açıklaması - Son Dakika
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Volkswagen'dan Elektrikli Amarok Açıklaması

Volkswagen\'dan Elektrikli Amarok Açıklaması
22.07.2026 10:01
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Volkswagen, Amarok'un yeni neslinin elektrikli ve hibrit versiyonlarla geleceğini duyurdu.

Volkswagen, popüler pikap modeli Amarok'un üçüncü neslinin tamamen elektrikli ve hibrit versiyonlarla geleceğini resmen açıkladı. Volkswagen Ticari Araçlar Başkanı Stefan Mecha, markanın elektrikli araç stratejisi kapsamında esnek bir sürüş stratejisine ihtiyaç duyulduğunu ve bu planın bir sonraki nesil için geçerli olacağını söyledi.

Mevcut ikinci nesil Amarok, Ford iş birliğiyle Ranger platformunda üretiliyor ve dizel motorlarla satışa sunuluyor. İki şirket arasındaki anlaşmanın 2029 veya 2030'da sona ereceği ve elektrikli Amarok'un o dönemde piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni nesil, ticari filolar ve arazi tutkunları için emisyonsuz sürüş hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'dan Elektrikli Amarok Açıklaması - Son Dakika

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