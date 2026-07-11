Volkswagen'dan Strateji Değişikliği

Volkswagen, artan maliyetler ve düşen kârlılıkla mücadele etmek için köklü bir strateji değişikliğine gidiyor. Şirket yönetiminin Denetleme Kuruluna sunduğu "2030 Vizyonu" kapsamında ürün yelpazesini yüzde 50 daraltmak, donanım paketlerini yüzde 75 azaltmak ve üretim kapasitesini yıllık 12 milyondan 9 milyon araca indirmek hedefleniyor.

Mali yapıyı güçlendirmek için iştirak satışlarına da hazırlanan Volkswagen, Everllence'daki çoğunluk hissesini satarak yaklaşık 7,4 milyar euro sıcak para elde edecek. CEO Oliver Blume, amacın 2030 yılına kadar Volkswagen'i dünyanın en cazip otomobil şirketi haline getirmek olduğunu söylerken, Finans Direktörü Arno Antlitz iş modelinin temelden değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Resmi açıklamalarda işten çıkarma veya fabrika kapatma kararı yer almasa da, Alman basınına sızan bilgilere göre şirket dünya genelinde 100 bin çalışanla yollarını ayırmayı ve Hannover, Emden, Zwickau ile Neckarsulm fabrikalarını kapatmayı planlıyor. Sendikalar ve Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı bu iddialara sert tepki gösterirken, Avrupa pazarındaki daralma ve Çinli üreticilerin agresif rekabeti kararların arkasındaki temel nedenler olarak öne çıkıyor.