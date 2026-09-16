Volkswagen ID. 3 GTI tanıtıldı, GTI tarihinde ilk kez güç arkaya gidiyor - Son Dakika
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Volkswagen ID. 3 GTI tanıtıldı, GTI tarihinde ilk kez güç arkaya gidiyor

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Volkswagen ID. 3 GTI tanıtıldı, GTI tarihinde ilk kez güç arkaya gidiyor
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Volkswagen, 326 PS güç üreten arkadan itişli ilk GTI modeli ID. 3 GTI'ı tanıttı. Markanın en güçlü GTI'ı olan modelin 2027 başında Avrupa'da satışa çıkması, ABD'de satılmaması planlanıyor.

Volkswagen, elektrikli hot hatch ailesine arkadan itişli ilk GTI modeli olan ID. 3 GTI'ı ekledi. 326 PS güç üreten otomobil, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü GTI unvanını taşıyor.

Önden çekişli ID. Polo GTI'ın ardından markanın ikinci elektrikli GTI modeli olan ID. 3 GTI, GTI tarihinde gücünü yalnızca arka tekerleklere ileten ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Volkswagen, modeli klasik Golf GTI mirasının elektrikli bir devamı olarak konumlandırıyor.

ID. 3 GTI'ın arka aksına yerleştirilen tek elektrik motoru 326 PS (240 kW) güç ve 545 Nm tork üretiyor. Otomobil 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede ulaşıyor; bu değer, benzinli Golf GTI Edition 50'nin 5,3 saniyelik süresine yakın. Batarya kapasitesi 79 kWh (net), WLTP menzil 601 km, DC şarj gücü 183 kW ve yüzde 10-80 şarj süresi 29 dakika olarak açıklandı.

Volkswagen'e göre ID. 3 GTI, standart modelden yalnızca isim ve tasarım ayrıntılarıyla ayrılmıyor. Otomobilde DCC adaptif amortisörler, GTI'a özel yay ve viraj denge çubuğu ayarları ile 235 mm genişliğinde sportif lastikler bulunuyor. Direksiyon üzerindeki aydınlatmalı düğmeyle etkinleştirilen GTI sürüş modu; motor karakterini, gaz tepkisini, direksiyon hassasiyetini ve şasi ayarlarını daha sportif hale getiriyor. Sistem ayrıca Launch Control fonksiyonuyla geliyor.

Klasik GTI ayrıntıları elektrikli modele taşındı. ID. 3 GTI'ın ön bölümünde kırmızı bir şerit, IQ. Light LED Matrix farları birbirine bağlıyor. Parlak siyah petek desenli alt ızgara ve kırmızı ayrıntılar tasarımı tamamlıyor. Tanıtım otomobilinde klasik GTI modelleriyle özdeşleşen Tornado Kırmızısı gövde rengi, siyah 20 inç Wörthersee jantlar ve siyah ayna kapakları kullanılıyor.

Kabinde kırmızı, siyah ve gri renkli spor koltuklar ile direksiyonun üst bölümündeki motor sporlarından esinlenen işaret dikkat çekiyor. 12,9 inç multimedya ekranına fiziksel direksiyon düğmeleri ve ekranın altındaki kısayol tuşları eşlik ediyor.

Volkswagen ID. 3 GTI'ın 2027'nin başlarında Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. Modelin fiyatı henüz açıklanmadı ve otomobilin ABD pazarında satışa sunulmayacağı belirtiliyor. Markanın Golf ailesini elektrikli bir gelecek için yenilediği bu dönemde, ID. 3 GTI performans odaklı elektrikli hot hatch segmentinde Volkswagen'in yeni bayrak taşıyıcısı konumunda.

Kaynak: Haber Merkezi
Amerika Birleşik DevletleriVolkswagenTeknolojiOtomobilSon Dakika

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