Volkswagen Yapılandırma Planı İptal

Volkswagen'in geniş çaplı yeniden yapılandırma planı, işçi temsilcilerinin karşı çıkması nedeniyle durduruldu. Şirket, işten çıkarma ve fabrika kapatma gibi sert önlemler yerine, dünya genelindeki üretim kapasitesini azaltmaya ve grup bünyesindeki markaların model sayısını yarı yarıya düşürmeye yönelme kararı aldı.