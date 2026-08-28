Volvo'dan Bağlantılı Güvenlik Sistemi
Volvo, elektrikli modellerinde araçlar arası veri paylaşımını sağlayan güvenlik sistemini tanıttı.
Volvo, araçların birbirleriyle doğrudan veri paylaşmasını sağlayan bağlantılı güvenlik sistemini üç elektrikli modeline getiriyor.
Sensör ve kameralarla tespit edilen tehlikeler, aynı güzergahı kullanan diğer araçlara anlık olarak iletilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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