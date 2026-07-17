Benzin ve motorin fiyatlarına 17 Temmuz'da zam geldi. Benzin litre fiyatı 1,20 TL artarken, motorin fiyatı 3,18 TL yükseldi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 65,59 TL, motorin 73,11 TL oldu.
Güncel fiyatlar: İzmir'de benzin 66,90 TL, motorin 74,47 TL; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 65,49 TL, motorin 72,92 TL; Ankara'da benzin 66,60 TL, motorin 74,19 TL. LPG fiyatları da 30-31 TL arasında değişiyor.
Son Dakika › Otomobil › Yakıt Fiyatlarına Zam: Benzin ve Motorin Artış Gösterdi - Son Dakika
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