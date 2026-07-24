Yeni Aday Sürücü Düzeni Meclis'te Onaylandı - Son Dakika
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Yeni Aday Sürücü Düzeni Meclis'te Onaylandı

Yeni Aday Sürücü Düzeni Meclis\'te Onaylandı
24.07.2026 07:21
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Anayasa Mahkemesi, stajyer sürücü ehliyetinin iptalini engelledi; yeni düzenleme Meclis'ten geçti.

Anayasa Mahkemesi, Aralık 2025'te stajyer sürücü ehliyetlerinin yönetmelikle iptalini sağlayan kanun maddesini iptal etmişti. Yüksek mahkeme, bu ehliyetlerin yönetmelikle iptal edilemeyeceğine ve kanunda iptal hallerinin düzenlenmediğine hükmetmişti. Bunun üzerine Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapıldı ve ilgili maddeler Meclis'te kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, ilk kez ehliyet alanlar veya herhangi bir nedenle ehliyeti iptal edilip yeniden alanlar iki yıl boyunca aday sürücü kabul edilecek. Aday sürücülük süresinde 75 ceza puanını aşmak, 0.20 promil üzerinde alkollü araç kullanmak veya dönüş kuralları, yayaya öncelik gibi ihlaller durumunda ehliyet iptal edilecek. İptal durumunda yeniden ehliyet almak isteyenler, sürücü kursuna devam edip sınavlarda başarılı olmalı ve psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel hali yok raporu almalıdır. İptal işlemleri trafik zabıtasınca yapılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi, Politika, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yeni Aday Sürücü Düzeni Meclis'te Onaylandı - Son Dakika

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