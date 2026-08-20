Yeni Oto Kiralama Düzenlemesi İkinci El Piyasasını Etkileyecek

Oto kiralama sektöründe 2027'de yürürlüğe girecek yeni düzenleme, ikinci el otomobil piyasasını da etkileyecek. Yaş ve kilometre sınırını aşan kiralık araçların filolardan çıkarılmasıyla yaklaşık 15-20 bin aracın ikinci el piyasasına yönelmesi bekleniyor.

Türkiye'deki toplam kiralama filosu 405 bin 740 araç olup bunun 167 bin 997'sini günlük kiralama oluşturuyor. Sektöre göre günlük kiralama filosunun yüzde 9-12'si yeni kriterlere takılacak. Bu araçlar yüksek kilometreli ve yoğun kullanılmış olduğundan, bakım ve onarımdan geçirilerek satışa sunulacak. Aynı yaş ve modeldeki bireysel araçlara göre daha uygun fiyatlı olmaları bekleniyor.

Uygun fiyatlı araç arayan tüketiciler için cazip bir seçenek oluşabilir. Ancak alıcıların araç geçmişini sorgulaması ve ekspertiz yaptırması önem taşıyor. Ayrıca yeni düzenleme kiralama maliyetlerini de artırabilir; bakım, lastik, sigorta ve filo yenileme giderleri nedeniyle özellikle küçük işletmeler etkilenebilir, bu da kiralama fiyatlarına yansıyabilir.

İkinci el araç alırken rent a car geçmişi, kilometre, ekspertiz, motor, şanzıman, hasar kaydı, lastik durumu, bakım faturaları, test sürüşü ve fiyat karşılaştırması gibi konulara dikkat edilmeli.