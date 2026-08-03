Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomotiv Sektörünü Etkileyecek - Son Dakika
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Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomotiv Sektörünü Etkileyecek

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TBMM'de kabul edilen asgari maktu ÖTV uygulaması, otomotiv sektöründe fiyatları ve dinamikleri değiştirecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve otomobil ile motosikletlerde asgari maktu ÖTV uygulamasını içeren yeni düzenleme, otomotiv sektöründe geniş yankı uyandırdı. Düzenlemeyle birlikte binek otomobillerde en az 100 bin TL, motosikletlerde ise 30 bin TL asgari ÖTV uygulanması öngörülürken, vergilendirme kriterlerinin çekiş sistemi gibi teknik özellikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, vergi düzenlemelerinin yalnızca mali boyutuyla değil, piyasa dinamikleri üzerindeki etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle giriş segmentindeki araçlar ve elektrikli otomobillerde oluşabilecek fiyat değişimlerinin tüketici davranışlarını doğrudan etkileyeceğini belirten Erkan, sıfır araç pazarındaki fiyat hareketlerinin ikinci el piyasasında da yeni dengeler oluşturabileceğini ifade etti.

Otomotiv sektörünün geniş bir ekosistem olduğunu hatırlatan Erkan, yetkili servislerden yedek parça üreticilerine, sigorta sektöründen filo şirketlerine kadar uzanan bu yapının istihdam sağladığını ve vergi politikalarının sektörün tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulması gerektiğini söyledi. Vergi sisteminde öngörülebilirliğin yatırım kararları ve tüketici güveni açısından kritik önemde olduğunu belirten Erkan, kamu ile sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yeni ÖTV Düzenlemesi Otomotiv Sektörünü Etkileyecek - Son Dakika

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