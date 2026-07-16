Yeni Range Rover Sport Electric Duyuruldu

JLR, ikinci tam elektrikli modeli olan yeni Range Rover Sport Electric'i duyurdu. Prototipler İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde sergilendi. Araç, şekil ve premium özelliklerini korurken elektrikli güç aktarma organına sahip.

Yeni model, plug-in hibrit, hafif hibrit V8 ve altı silindirli benzinli/dizel versiyonlarla birlikte satılacak. Şirket, aynı sportif sürüş deneyimini sunduğunu belirtiyor. Satışlar henüz başlamadı ve JLR SA yerel bulunabilirlik hakkında kesin bilgi vermedi.