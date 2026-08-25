Yeni VW Amarok\'un Gelişimi

Volkswagen Amarok'ta büyük bir değişim yaşanıyor. Güney Amerika pazarı için hazırlanan yeni nesil pikap, ilk kez kamuflajlı görüntülendi. Modelin, Ford Ranger temelli yapı yerine Çinli SAIC grubunun Maxus Interstellar X (LDV Terron 9) platformunu kullanacağı belirtiliyor. Üretim Arjantin'deki General Pacheco tesisinde yapılacak ve araç, küresel satılan ikinci nesil Amarok'tan ayrılacak.

Yeni Amarok'un teknik özellikleri kısmen netleşti. Volkswagen, aracın en güçlü Amarok olacağını doğruladı. Beklentilere göre, 800 TSI versiyonunda şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistem yer alacak. Bu sistem 470 beygirin üzerinde güç ve 800 Nm tork üretecek. Motor seçeneklerinin ayrıntıları henüz açıklanmadı.

Yeni modelin 2027 yılında satışa çıkması planlanıyor. Geliştirme süreci devam ederken, motor seçenekleri ve diğer teknik özellikler ilerleyen dönemde netleşecek. Çin kökenli altyapı, güçlü PHEV sistemi ve yenilenen tasarım, Amarok ailesindeki en kapsamlı değişimlerden birini işaret ediyor.