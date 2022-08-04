Altun: Kamu kurumlarımızın personel alımları KPSS takvimine göre güncellenecektir (2)

'HERHANGİ BİR HAK KAYBINA NEDEN OLUNMAYACAK'

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından KPSS geçerlilik süresiyle ilgili yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır. Süreci en başından beri titizlikle takip eden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere, bu konuda tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade edilmeyecektir."