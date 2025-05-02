1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda Çameli Belediyesi'nden Birlik Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda Çameli Belediyesi'nden Birlik Buluşması

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı\'nda Çameli Belediyesi\'nden Birlik Buluşması

Çameli Belediyesi, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında çalışanlarıyla düzenlediği yemekte bir araya geldi. Belediye Başkanı Cengiz Arslan, emekçilerin fedakarlıklarını vurgulayarak, dayanışma ruhunun pekiştiğine dikkat çekti.

02.05.2025 10:04  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında, Çameli Belediyesi personelleriyle birlikte düzenlenen yemekte bir araya geldi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Arslan, belediyenin gelişiminde büyük pay sahibi olan emekçi ve işçi personelin fedakarlıklarına vurgu yaparak, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Çameli Belediyesi 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında, belediye çalışanlarıyla Hayri Dev Düğün Salonu'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemekte dualar edilerek birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi. Yemek sonrası Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm ekip arkadaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı içten dileklerle kutladı. Başkan Arslan, belediyenin gelişiminde büyük pay sahibi olan emekçi ve işçi personelin fedakarlıklarına vurgu yaparak, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu anlamlı buluşma, işçilerin değerini bir kez daha hatırlamak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek adına önemli bir fırsat oldu. İşçi ve emekçilerin hak ettikleri saygı ve takdiri görmelerine vesile olan bu buluşma, birlik içinde geçirilen güzel bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Programa, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve belediye personelleri katıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Politika, Çameli, Emekçi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda Çameli Belediyesi'nden Birlik Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:19:18. #7.12#
SON DAKİKA: 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda Çameli Belediyesi'nden Birlik Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.