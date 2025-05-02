1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı\'nda Çameli Belediyesi\'nden Birlik Buluşması

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında, Çameli Belediyesi personelleriyle birlikte düzenlenen yemekte bir araya geldi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Arslan, belediyenin gelişiminde büyük pay sahibi olan emekçi ve işçi personelin fedakarlıklarına vurgu yaparak, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Çameli Belediyesi 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kapsamında, belediye çalışanlarıyla Hayri Dev Düğün Salonu'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemekte dualar edilerek birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi. Yemek sonrası Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm ekip arkadaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı içten dileklerle kutladı. Başkan Arslan, belediyenin gelişiminde büyük pay sahibi olan emekçi ve işçi personelin fedakarlıklarına vurgu yaparak, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

Bu anlamlı buluşma, işçilerin değerini bir kez daha hatırlamak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek adına önemli bir fırsat oldu. İşçi ve emekçilerin hak ettikleri saygı ve takdiri görmelerine vesile olan bu buluşma, birlik içinde geçirilen güzel bir anı olarak hafızalarda yer etti.

Programa, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ve belediye personelleri katıldı. - DENİZLİ