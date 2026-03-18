10 Milyon Kişi Kilosunu Ölçtü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Milyon Kişi Kilosunu Ölçtü

18.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla 10 milyon kişinin kilosunu ölçtü.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Özellikle kampanyaya katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) giden 210 bin vatandaşımız ideal kiloya ulaşmış durumda" dedi.

Bakan Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve MHP il Başkanı Turgay Mert de yer aldı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 72'nci ziyaretlerini Ardahan'a yaptıklarını söyledi. Sağlıkla ilgili istişarelerde bulunup daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için değerlendirmeler yapacaklarını belirten Memişoğlu, kente 23 senede 21 sağlık tesisi kazandırdıklarını söyledi. Kısa zamanda anjiyo cihazının da kentte hizmete alınacağını ifade eden Memişoğlu, kalp hastalarına artık Ardahan'da anjiyo yapılacağını bildirdi. Memişoğlu, kanser hastalarına da ilaç verilebileceğini söyledi.

10 MİLYON KİŞİ KİLOSUNU ÖLÇTÜRDÜ

'İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla Türkiye'de 10 milyon insanın kilosunu ölçtüklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Özellikle kampanyaya katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezlerine giden 210 bin vatandaşımız ideal kiloya ulaşmış durumda. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız, sağlık tesislerinden özellikle Sağlıklı Yaşam Merkezlerinden hizmet aldıklarında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Vatandaşlarımız şimdiye kadar Türkiye'de kampanyayla 513 bin kilo verdi. Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. Kilolarından uzaklaşmalarını istiyoruz. Ramazan ayındayız, irademizi kuvvetlendirdik. Artık sigara gibi tütün gibi kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden uzak durmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 10 Milyon Kişi Kilosunu Ölçtü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 15:06:54. #.0.4#
SON DAKİKA: 10 Milyon Kişi Kilosunu Ölçtü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.