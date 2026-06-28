100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' Kazandı - Son Dakika
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100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' Kazandı

28.06.2026 18:21
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Bakan Bak, Gazi Koşusu'nu kazanan Halis Karataş ve at sahibi Emrah Nalçakan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ve atın sahibi Emrah Nalçakan'ı kutluyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen 100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ile at sahibi Emrah Nalçakan'ı tebrik etti. Bakan Bak yayımladığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' isimli safkanla kazanan jokey Halis Karataş ve atın sahibi Emrah Nalçakan'ı kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 100. Gazi Koşusu'nu 'Bay Nalçakan' Kazandı - Son Dakika

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