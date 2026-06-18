100 Milyar Dolarlık Destek Kredisi - Son Dakika
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100 Milyar Dolarlık Destek Kredisi

18.06.2026 22:35
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ay sonunda açıklanacak 100 milyar dolarlık destek kredisi hakkında bilgi verdi.

100 MİLYAR DOLARLIK DESTEK KREDİSİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaret ve açılış için geldiği baba ocağı Ereğli ilçesinde, Ereğli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, ay sonunda açıklanacak işletme kredisi hakkında bilgi verdi. Bakan Bolat, "Konya'mız ve diğer şehirlerimiz için de bir paket hazırlanıyor. Ay sonunda açıklanacak. Biliyorsunuz KGF kredileri ile TOBB'un Nefes Kredisi başladı. 100 milyar liralık bir destek kredisi bu. Oldukça iyi şartlarda, yüzde 30'lar civarında maliyetle 3 milyon liraya kadar işletme kredisi anlamında kredi hacmi var. Biz ihracat reeskont kredileri olarak da ciddi bir katkı yapıyoruz. Türkiye 273,5 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke konumuna geldi. Bu ay Allah nasip ederse geçen yılın üzerine 4,5 milyar dolar civarında bir ilave ekstra ihracat gelirimiz olacak mal ihracatında ve 278 milyar dolar aylığa ulaştığını inşallah göreceğiz. 3-5 kuruş aşağı olur, fazla olur. Ama o rakamlara ulaşacağız. 22 bin civarında ihracatçımıza yüzde 20 maliyetle ihracat reeskont kredisi kullandırdık. Geçen yıl 54 milyar dolar, bu yıl hedefimiz 59-60 milyar dolar olacak. Günde 4,5 milyar lira bu reeskont kredileri açılıyor Merkez Bankamız tarafından. Eximbank ve diğer özel bankalar hepsi bu işin içindeler. Bunun yanında biliyorsunuz; sektörlerimizden tekstil, giyim, konfeksiyon, mobilya, deri sayacı, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde işçi başına 3 bin 500 lira istihdamlı koruma yardımı yapılıyor. Geçen yıl 2 bin 500 liraydı. Bu yıl 3 bin 500. Geçen yıl KOSGEB kapsamındaydı KOBİ'ler için. Bu yıl ölçek ayrımına bakmadan büyük ölçekli işletmelerde bundan faydalanacak" dedi.

'REKLAM KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ BİR YÖNETMELİK HAZIRLIYORUZ'

Yenilenmiş ürünler ve reklam ile ilgili yakında bir yönetmelik çıkacağını da duyuran Bakan Bolat, "İç ticaret düzenlemeleri biliyorsunuz; perakende ticaret, hal konusunda, marketler konusunda, kuyumculuk, otomotiv, emlak, elektronik ticaret, e-ithalat, ve bunun yanında evden eve satışlar, maketten satışlar, fiyat etiket yönetmeliği, lokanta, kafe, hastaneler için fiyat menü yönetmeliği gibi yenilenmiş elektronik ürünler yönetmeliği gibi şimdi de inşallah yakında reklam konusunda çok önemli bir yönetmelik hazırlıyoruz. Yenilenmiş ürünler ticareti konusunda bir revize yönetmeliğimiz de çıkmak üzere, bütün bunlarla iç ticaret düzenlemelerini de yapıyoruz. Sınırlı bir kadro ve bütçeyle olmamıza rağmen geniş yetkilerle halkımızın üretim ve tüketiciler olarak haklarının korunması, ticaretin gelişmesi, ihracata dayalı büyümenin desteklenmesi ve Türkiye'nin dış dengelerinin bozulmaması adına bu yoğun çalışmaların içindeyiz" diye konuştu.

Salih BÜYÜKSAMANCI- Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya),

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika 100 Milyar Dolarlık Destek Kredisi - Son Dakika

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