İnfaz indirimi Meclis\'ten geçti! İşte kapsam dışında bırakılan suçlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

50 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU AÇILDI

Paketin 27. Maddesi ise yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolu açacak. kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek.

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde uyum düzenlemesi de yapılacak.

DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞINA ALINDI

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları infaz düzenlemesinden yararlanamayacak.

BU SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANMAYACAK

Ayrıca, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarından hüküm giyenler de infaz düzenlemesinden yararlanamayacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASIYLA TAHLİYELER BAŞLAYACAK

Düzenlemenin 38 maddesinin de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.