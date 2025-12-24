İnfaz indirimi Meclis'ten geçti! İşte kapsam dışında bırakılan suçlar - Son Dakika
İnfaz indirimi Meclis'ten geçti! İşte kapsam dışında bırakılan suçlar

24.12.2025 20:15
İnfaz indirimi Meclis\'ten geçti! İşte kapsam dışında bırakılan suçlar
11. Yargı Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yargı paketi görüşmeleri sırasında verilen önergeyle, "Kovid-19 düzenlemesinin" kapsamı daraltıldı. Buna göre, deprem nedeniyle bina ya da diğer yapıların yıkılması, çökmesi veya hasar görmesi sonucu meydana gelen öldürme suçları düzenlemeden yararlanamayacak. İşte detaylar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

50 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU AÇILDI

Paketin 27. Maddesi ise yaklaşık 50 bin mahkuma tahliye yolu açacak. kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek.

11. Yargı Paketi kabul edildi;! İnfaz indiriminden kimler faydalanacak?

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde uyum düzenlemesi de yapılacak.

DEPREM SUÇLARI KAPSAM DIŞINA ALINDI

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları infaz düzenlemesinden yararlanamayacak.

11. Yargı Paketi kabul edildi;! İnfaz indiriminden kimler faydalanacak?

BU SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER İNFAZ DÜZENLEMESİNDEN FAYDALANMAYACAK

Ayrıca, terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarından hüküm giyenler de infaz düzenlemesinden yararlanamayacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASIYLA TAHLİYELER BAŞLAYACAK

Düzenlemenin 38 maddesinin de Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliyelerin başlaması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Desperado null Desperado null:
    hırsızlar serbest 209 4 Yanıtla
    velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    Başkan zaten dışarıdalar içeridekiler maşa 27 0
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Bir ülkeye ancak bu iktidar kadar kötülük yapılabilirdi 13 0
  • zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    salın iti kopuğu her akşam haberlerde izleyelim .. 127 2 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım kadirizm yıldırım:
    milletin malına mülküne cokenleri hırsızlık yapanları nasıl serbest bırakıyorsunuz inanılır gibi değil.. 99 1 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Demek ki uyuşturucu dan serbest kalacaklar 91 0 Yanıtla
  • Asil280721& Asil280721&:
    Çıkartın çıkartın bütün hırsızlar dışarı alın psikopatlar şalın hepsini alın ondan sonra ülke nasıl kaos oluyor görün 63 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.