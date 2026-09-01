135 Alo Adalet Hattı Başlıyor - Son Dakika
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135 Alo Adalet Hattı Başlıyor

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Adalet Bakanı Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı'nın 2026'da hayata geçirileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın ilk gününde vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla "135 Alo Adalet Hattı"nın hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni adli yıla vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayla başladıklarını belirtti. Gürlek, 135 Alo Adalet Hattı'nın 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Bakan Gürlek, uygulama kapsamında vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Pilot uygulamanın en kısa sürede Türkiye geneline yaygınlaştırılacağını kaydeden Gürlek, amaçlarının yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecelli etmesini temin etmek olduğunu belirtti. Gürlek, yeni adli yılın Türkiye, millet ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin tecelli ettiği bir dönem olmasını dileyerek, 135 Alo Adalet Hattı'nın da bu hedefe güçlü katkı sunmasını temenni etti.

Kaynak: İHA

Politika, Gürlek, Son Dakika

Son Dakika Politika 135 Alo Adalet Hattı Başlıyor - Son Dakika

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