Çam: 15 Temmuz, planın başlangıcıydı - Son Dakika
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Çam: 15 Temmuz, planın başlangıcıydı

Çam: 15 Temmuz, planın başlangıcıydı
14.07.2026 11:20
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AK Parti Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'yi zayıflatma planının ilk adımı olduğunu, FETÖ'nün düşünülenden büyük bir örgütlenmeye sahip olduğunu ve uyanık olunması gerektiğini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, " Türkiye'nin önü çok açık, bunu kapatmaya çalıştılar 15 Temmuz süreci aslında böyle bir süreçti, sonrasında biz tabii bütün duruşmalara gittik, duruşmalarda anlıyoruz ki aslında bizim düşündüğümüzün çok ötesinde bir örgütlenme var." dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Çam, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Meclis'te yaşananları AA muhabirine değerlendirdi.

Meclis'e ilk gelen vekillerden olduğunu söyleyen Çam, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Genel Kurul Salonu'nun açılmasına karar verdiklerini anımsattı.

O gün iktidarıyla muhalefetiyle Meclis'te birlik görüntüsü vermek istediklerini söyleyen Çam, "Ülke söz konusu olduğunda bütün her şeyin teferruat olduğunu, milletin devletiyle bütünleştiğini, bayrağına sahip çıktığını göstermek adına milletvekilleri de milletin vekilleri olarak burada bir duruş sergilediler." diye konuştu.

Lütfiye Selva Çam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konuşmalar başladı, Meclis Başkanımız açtı Meclisimizi. Konuşmalar esnasında kürsüde o zamanki Adalet Bakanımız Bekir Bey konuşma yaparken inanılmaz bir gümbürtüyle bir bombanın Meclis'imize atıldığına şahitlik ettik. Şunu söyleyebilirim, orada şu anda bile bir gürültü duysanız irkileceğiniz, sarsılacağınız, ne yapacağınızı şaşıracağınız bir durumda olabilirsiniz ama o gün herkes adeta ecdattan gelen o kahraman vücut haliyle dimdik ayakta slogan atmaya başladı. Buranın Meclis'in açık olacağını, milletin iradesine hiçbir şekilde ipotek konulamayacağını, 'ölmek var, dönmek yok' şeklinde burada sonuna kadar bu iradeyi koruyacağımızı, inanılmaz coşkulu bir şekilde hepimiz kürsünün önünde yek vücut olarak milletimize göstermiş olduk."

Çam, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bugün Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında çok daha iyi anladıklarına dikkati çekerek, "Yani bir plan yapılmış, o plan uygulamaya çalışılmış ve içerideki organizasyonlarla birlikte adeta Orta Doğu yeniden dizayn edilmek istenmiş ve burada da en önemli unsur Türkiye'yi zayıflatmak ve Türkiye'den bu işe başlamak. Ancak buna milletimiz müsaade etmedi. Devlet, millet dayanışmasını tüm dünya gördü." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya liderlerinin arabuluculuk konusunda tek güvenebildiği ülkenin Türkiye, liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Çam, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önü çok açık, bunu kapatmaya çalıştılar, 15 Temmuz süreci aslında böyle bir süreçti, sonrasında biz tabii bütün duruşmalara gittik, duruşmalardan anlıyoruz ki aslında bizim düşündüğümüzün çok ötesinde bir örgütlenme var. 'Bunun uzantıları var mı?' Bugün herkes zaten kafasında bu soru işaretiyle yaşıyor. Tamamen bitti mi, FETÖ tamamen yok oldu mu? Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kanser hücresi gibi tekrardan metastaz yapmaması için devlet, millet bütünleşmemiz ve Cumhurbaşkanı'mızın 'iç cepheyi sıkı tutma' sözü çok kıymetli.

Devlet ve millet dayanışmasını sağladığımız ölçüde içimizdeki bu zehirli urları, metastaz yapmış bu hücreleri yok etmeye irademiz ve gücümüz var ama çok uyanık olmamız gerekiyor. Allah bir daha ülkemize böyle bir süreç yaşatmasın, darbe tabii ki hiç hoş karşılanan bir şey değil ama bizim yaşadığımız her zamankinden çok daha farklı bir darbeydi, içten içe karşımızda gördüğümüz askerlerin aslında ülkemizi, bayrağımızı temsil ettiğini düşündüğümüz, koruduğunu düşündüğümüz askerlerimizin bir terörist olarak karşımıza çıkması hiç kabul edilebilir bir şey değildi."

Kaynak: AA

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