Özcan: 15 Temmuz kahramanlık destanıdır

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özcan, mesajında, 15 Temmuz gecesinin sarsılmaz bir inançla kahramanlık destanına dönüştüğünü belirtti.

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad eden Özcan, "Onların bıraktığı emanet, bugün bizim namusumuzdur. Biz bu meydanları boş koyarsak, canını vatan için feda eden şehitlerimizin ruhları muazzep olur, gazilerimizin yüreği dağlanır. Şükürler olsun ki, en fırtınalı anlarda gemiyi limana sağ salim yanaştıran, küresel oyunlara ve sinsi senaryolara karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var." ifadesini kullandı.

Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadıklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Demokrasiyi askıya almaya yeltenen, silahı kendi vatandaşına doğrultan her darbe girişimi bu topraklara yapılmış en alçak ihanettir. Bu vesayetçi akla, bu karanlık zihniyete karşı mücadelemiz son nefesimize kadar sürecektir. 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen o asil ruh neyse, bugün de yarın da içimizdeki inanç aynıdır, hainlere geçit yok. 15 Temmuz, bu aziz milletin zincir kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, istiklalimizin kıyamete kadar sürecek en büyük vesikasıdır."

Öte yandan Özcan, tüm Ankaralıları, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek anma programına davet etti.